◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリア3ー4日本（2026年3月8日 東京D）

オーストラリアは6回に先制も逃げ切りに失敗し3連勝ならず。3点を追う9回には2本のソロ本塁打で1点差に迫ったが、あと一歩届かず初黒星を喫した。

過去に中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督は試合後、「非常に結果は残念だった。世界一のチームを追い詰めた接戦だったが、非常に失望している」とガックリ。

先発の右腕マクドナルドが大谷を二ゴロ、中飛に封じるなど強力な侍ジャパン打線を相手に3回1安打無失点の快投。その後は小刻みな継投で的を絞らせなかったが、1−0の7回にケネディが4番・吉田に右中間へ痛恨の逆転2点本塁打を被弾。8回には押し出し四球などで2点を奪われた。

指揮官は「彼のことを誇りに思う。大歓声の前で堂々たる投球をしてくれた。彼の努力が実を結んだ」とマクドナルドに最大限の評価。しかし終盤の失点については「いくつかのプランを持ってゲームに臨んだ。7回に思い通りに行かなかった。ファーストでアウトを取っていれば、9回にああいうこともあった。8回にダメージを負った。リードをしているときに追加点も奪えれば良かった」と無念の表情で振り返った。

「きょうのゲームはエモーショナルだった。ここに至るまでに良い攻撃をしていた。プール1位は消えたが目指すところはある」と明日9日の韓国戦で2大会連続の1次ラウンド突破を目指す。

先発は29歳の左腕L・ウェルズと明かし、「明日は必ず勝ちに行く」と力を込めた。