野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。

３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。日本は１０日、第４戦でチェコと戦う。

約１年半ぶりの東京ドームのマウンド

天覧試合に加え、全勝対決。のしかかる重圧を正面から受け止め、菅野が繰り返し口にしてきた言葉がある。「背伸びせず、等身大の自分で投げられればいい」。約１年半ぶりに立った東京ドームの先発マウンドで、４回無失点と完璧な仕事を果たした。

等身大の菅野――。それは投球に表れた。「この球でたくさん勝ってきた」というスライダーを、立ち上がりに捉えられた。すると、二回から大胆に配球を変えた。軸にしたのはスプリットだ。三、四回のピンチも、この球を連投して切り抜けた。「日本にいた時とは、まるで違う投手になっている」と語っていた通りのメジャー仕様の姿だった。

今の自分を表現するため、「僕の球を知ってもらうことが大事」と限られた時間を捕手との意思疎通に費やした。バッテリーを組む若月とは、構え方や細かい配球までみっちりと話し込んだ。移動中のバスでも自分の動画を見て研究する若月の姿を見て、強化試合の時点で「波長が合う」と手応えを感じていた。

巨人時代に日本一を経験したことはなく、２０１７年のＷＢＣも準決勝で敗れた。「任された場所できょうのような投球ができるようにやっていきたい」と誓う３６歳の右腕が、まだ見ぬ頂へ突き進む。（財津翔）