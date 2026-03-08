有吉 第2子誕生を祝福！「すぐ帰りたい」ステキなパパ発言に日向坂46正源司＆山下が感動！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
3月8日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、正源司陽子、山下葉留花（ともに日向坂46）を迎え、「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】有吉 第2子誕生を祝福！「すぐ帰りたい」ステキなパパ発言に日向坂46正源司＆山下が感動！
港区・六本木からスタート！ トシが「来ますか？ 六本木」と聞くと、「六本木には縁がない。ジムもないし…（笑）」と野田。マッチョになった瞬間から、ジムと家の往復だそう。
今回お邪魔するのは、中華料理ブランド「クリスタルジェイド六本木」。
香港で7年連続ミシュラン・ビブグルマンを受賞した人気店が日本に上陸！
こちらのお店を貸し切って、みんなで“お祝い”をします。
お店の真ん中に大きなくす玉が！ トシに促され、有吉がくす玉を引くと……
有吉さん、第二子ご誕生おめでとうございま〜す！！！
ここで有吉に、すでに第二子誕生を経験している矢作、タカアンドトシがアドバイス！
2人の名前を呼ぶ時、間違えてしまうことがあるという矢作。子どもの名前は、もしも男の子だったら「たかし」と「たかお」など「似た名前を付けるべき」と力説します。
2人目が生まれた時、「この言葉に救われた」というタカのアドバイス。
「俺らが帰ってもできることなんかない」と言い張るタカに、「奥さんが大変じゃないの？ だいぶ時代が変わってるんですよ〜（笑）」と有吉。
さらに「すぐ帰りたい！（子育てで）力になりたい！」と力強く訴える有吉を、正源司と山下が「めちゃくちゃ素敵！ いいパパ！」と褒め称えます。
最後は、3人の子どもを持つトシ。1人目の時は、「パパ＆ママ×子ども（2対1）」の有利な状況。しかし2人目が生まれると、「パパ＆ママ×子ども（2対2）」に。
そして子どもの世話に追われる中、ママがちょっと席を外すと「パパ×子ども（1対2）」という数的不利な状況に陥り、「転んだ・こぼした・泣く」という状況に「ついテンパってしまう」と話すトシ。
有吉も「テンパってるタイミングで配達に来る業者を恨んでいる（笑）」とリアルなエピソードを明かします。
さらにトシは、「落ち着いてください！ 落ち着いて対処すれば、必ず子どもたちとの絆が深くなる！」と助言。頼もしい先輩パパです。
そして番組から贈られたプレゼントは……？ ぜひTVerで確認してください。
おめでたい席でいただくのは、人気料理「ワンタン」。お皿の上でキラキラ輝くワンタンは、ぶつ切り海老のぷりっとした食感が特徴。
さらにお店の看板メニュー「4種のCJ特製小籠包」も。白は豚肉、黒はトリュフ、赤はチリクラブ、黄はカニ…4つの味を楽しめます。
今回は「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ。西日本編を舞台に、日向坂46チーム、矢作＆野田チーム、有吉＆田中チーム、タカトシチームに分かれて熱い戦いを繰り広げます！ 桃鉄最強王は誰だ！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
3月8日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、正源司陽子、山下葉留花（ともに日向坂46）を迎え、「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
港区・六本木からスタート！ トシが「来ますか？ 六本木」と聞くと、「六本木には縁がない。ジムもないし…（笑）」と野田。マッチョになった瞬間から、ジムと家の往復だそう。
今回お邪魔するのは、中華料理ブランド「クリスタルジェイド六本木」。
香港で7年連続ミシュラン・ビブグルマンを受賞した人気店が日本に上陸！
こちらのお店を貸し切って、みんなで“お祝い”をします。
お店の真ん中に大きなくす玉が！ トシに促され、有吉がくす玉を引くと……
有吉さん、第二子ご誕生おめでとうございま〜す！！！
ここで有吉に、すでに第二子誕生を経験している矢作、タカアンドトシがアドバイス！
2人の名前を呼ぶ時、間違えてしまうことがあるという矢作。子どもの名前は、もしも男の子だったら「たかし」と「たかお」など「似た名前を付けるべき」と力説します。
2人目が生まれた時、「この言葉に救われた」というタカのアドバイス。
「俺らが帰ってもできることなんかない」と言い張るタカに、「奥さんが大変じゃないの？ だいぶ時代が変わってるんですよ〜（笑）」と有吉。
さらに「すぐ帰りたい！（子育てで）力になりたい！」と力強く訴える有吉を、正源司と山下が「めちゃくちゃ素敵！ いいパパ！」と褒め称えます。
最後は、3人の子どもを持つトシ。1人目の時は、「パパ＆ママ×子ども（2対1）」の有利な状況。しかし2人目が生まれると、「パパ＆ママ×子ども（2対2）」に。
そして子どもの世話に追われる中、ママがちょっと席を外すと「パパ×子ども（1対2）」という数的不利な状況に陥り、「転んだ・こぼした・泣く」という状況に「ついテンパってしまう」と話すトシ。
有吉も「テンパってるタイミングで配達に来る業者を恨んでいる（笑）」とリアルなエピソードを明かします。
さらにトシは、「落ち着いてください！ 落ち着いて対処すれば、必ず子どもたちとの絆が深くなる！」と助言。頼もしい先輩パパです。
そして番組から贈られたプレゼントは……？ ぜひTVerで確認してください。
おめでたい席でいただくのは、人気料理「ワンタン」。お皿の上でキラキラ輝くワンタンは、ぶつ切り海老のぷりっとした食感が特徴。
さらにお店の看板メニュー「4種のCJ特製小籠包」も。白は豚肉、黒はトリュフ、赤はチリクラブ、黄はカニ…4つの味を楽しめます。
今回は「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ。西日本編を舞台に、日向坂46チーム、矢作＆野田チーム、有吉＆田中チーム、タカトシチームに分かれて熱い戦いを繰り広げます！ 桃鉄最強王は誰だ！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！