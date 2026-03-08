◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は豪州に4-3で勝利。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）が、7回に2試合連続の本塁打となる逆転2ランを放った。

台湾との初戦から日本の4番として3試合で打率・500、2本塁打、6打点と文句の付けようのない成績を残している。

逆転アーチを放った直後には所属するレッドソックスの公式Xが打席での映像を添付して「Absolute Masa Magic!（絶対的なマサの魔法）」と投稿し活躍を称賛。試合後には、海外メディアからレッドソックスのファンへ向けてコメントも求められた。メジャー4年目を迎える吉田は「まだレッドソックスでは思うような結果が出てませんので今年しっかり1年間戦える体をつくってシーズンにまた貢献したい」と力強く宣言した。

吉田は昨年までの3年間で303試合に出場し、打率・282、29本塁打、154打点を記録。昨季は55試合の出場にとどまった。