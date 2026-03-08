¿®Ä¹¤Ï¾åÍì¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ëÀõ°æÄ¹À¯¤ËËå¤Î»Ô¤ò²Ç¤¬¤»ÏÂÊ¿¤ò·ë¤Ö¡¿¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè10²ó¤¢¤é¤¹¤¸
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£Âè10²ó¡Ö¿®Ä¹¾åÍì¡Ê¤¸¤ç¤¦¤é¤¯¡Ë¡×
¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤ËÈþÇ»¤ò¹¶Î¬¡¢È¾Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ÏÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Î²È¿Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÍøµÁ¾¼¤Î»È¤¤¤È¤·¤ÆÌÀÃÒ¸÷½¨¡ÊÍ×½á¡Ë¤¬¿®Ä¹¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤¤Î¾·³¤òË´¤¼Ô¤Ë¤·¤¿»°¹¥°ìÂ²¤òÆ¤¤Á¡¢¾åÍì¤·¤ÆµÁ¾¼¤ò¾·³¤ËÍÊÎ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¿½¤·½Ð¤ò¾µÂú¤·¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢¾åÍì¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ëÀõ°æÄ¹À¯¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤ËËå¤Î»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ò²Ç¤¬¤»¡¢ÏÂÊ¿¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£»Ô¤Ï²Ç¤°Á°¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ËÍê¤à¡£