◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

韓国メディアが侍ジャパン・吉田正尚外野手の活躍を称賛した。

吉田は「４番・左翼」で先発出場。１点を追う７回２死一塁の場面で決勝の逆転２ランをマークした。２試合連続の一発で、日本人最多となる自身ＷＢＣ４本目の本塁打となった。

韓国メディアの「ＯＳＥＮ」は「吉田のホームラン、韓国の希望をよみがえらせる」との記事を掲載。日本が勝利したことにより、韓国の準々決勝進出の可能性が残ったと報じた。

現在、１勝２敗の韓国は、準々決勝進出のためには日本がオーストラリアに勝つことが必要な状況にあった。さらに韓国は、９日のオーストラリア戦で５点差以上で勝利し、なおかつ失点を２点以内に抑える必要があるとし、奇跡的に希望が残った形となった。

記事では６回にオーストラリアが先制し、７回までリードしていたことを説明しつつ「しかし吉田のホームランによって状況が変わり、韓国のマイアミ行き（２次ラウンド進出）の可能性が再び灯った」と報じた。