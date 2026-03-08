◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの若月健矢捕手（３０）＝オリックス＝が８日、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に「９番・捕手」で先発出場。先発の菅野智之投手（３６）の４回無失点の好投を引き出すなどし、チームの３連勝と１次ラウンド１位通過に貢献した。

しかし、自身は痛恨の悪送球で先取点を許した６回のシーンを反省。１死二塁でホワイトフィールドの三盗を阻止しようとしたが、送球が三遊間方向に大きくそれて生還を許した。試合後は「暴投を放ってしまって、申し訳なかった。合わせてしまって、中途半端になってしまいました」と振り返った。

チームは７回に吉田正尚（レッドソックス）の２ランで逆転。オリックスで同僚だった吉田に対し、若月は「本当に頼りになる先輩ですし、ミスを何回もカバーしてくれてる人なので。味方になる頼もしさっていうのは感じます。次（準々決勝）からは一発勝負になると思うので。気を引き締めてやっていきたいと思います」と前を向いた。