野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。

３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、第４戦でチェコと戦う。

チェンジアップのようなスプリット

吉田の２ランで逆転した七回二死まで、日本は散発３安打で無得点。２試合で計２１得点を挙げた強力打線が、国際試合の落とし穴にはまっていた。

これまでも国際試合では度々、速球とチェンジアップのコンビネーションに苦しめられてきた。豪州先発のマクドナルドは速球とスプリットが軸だが、スプリットの変化が鋭角ではなく、チェンジアップのような落ち方だった。

さらに２メートル近い長身で、真上から投げ下ろすフォームには角度があった。速球は１４０キロ台後半とさほど速くはなかったが、角度がある分、実際より速く感じてしまう。事前にデータに目を通していても、対戦してみるとイメージが違うことは多々あるが、まさにその典型だった。

日本はマクドナルドから３四球を選んだものの、わずか１安打で無得点。四回以降も軟投派投手の小刻み継投に目先を変えられ、対応に苦しんだ。

チームとして有効な打開策があるかと言えば、これがなかなか難しい。吉田の一発で流れが一気に変わったが、こういった展開では一振りで決められる打者に頼らざるを得ない。今回の日本は大谷を始め、吉田、鈴木ら「決められる打者」を複数擁する。それが最大の強みだ。（鹿取義隆＝第１回ＷＢＣ投手コーチ）