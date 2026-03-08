セリエA 25/26の第28節 レッチェとクレモネーゼの試合が、3月8日20:30にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはラメック・バンダ（FW）、ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。レッチェのアントニオ・ガッロ（DF）のアシストからサンティアゴ・ピエロッティ（MF）がヘディングシュートを決めてレッチェが先制。

さらに38分レッチェが追加点。ニコラ・シュトゥリッチ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレッチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

クレモネーゼは後半の頭から3人が交代。ジェイミー・バーディ（FW）、マッテオ・ビアンケッティ（DF）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）に代わりミラン・ジュリッチ（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）、マルティン・パジェロ（MF）がピッチに入る。

その直後の47分、クレモネーゼのミラン・ジュリッチ（FW）のアシストからフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

62分、クレモネーゼが選手交代を行う。モーテン・トルスビー（MF）からデイビッド・オケレケ（FW）に交代した。

66分、レッチェが選手交代を行う。ニコラ・シュトゥリッチ（FW）からワリド・シェディラ（FW）に交代した。

74分、クレモネーゼが選手交代を行う。ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）からアントニオ・ サナブリア（FW）に交代した。

78分、レッチェが選手交代を行う。ラメック・バンダ（FW）からオムリ・ガンデルマン（MF）に交代した。

79分、レッチェが選手交代を行う。サンティアゴ・ピエロッティ（MF）からギャビー・ジャン（DF）に交代した。

89分、レッチェが選手交代を行う。ラッサナ・クリバリ（MF）からサディク・フォファナ（DF）に交代した。

90分にクレモネーゼのジュゼッペ・ペツェッラ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、レッチェが2-1で勝利した。

なお、レッチェは45+3分にジャミル・ジーベルト（DF）に、またクレモネーゼは44分にマッテオ・ビアンケッティ（DF）、53分にミラン・ジュリッチ（FW）、90+6分にセバスティアーノ・ルペルト（DF）、90+6分にフランチェスコ・フォリーノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

