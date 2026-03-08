◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目でオーストラリアと対戦。0―1の7回に吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が逆転の2ランを放つなど終盤に4点を奪い3連勝で1位突破を決めた。

試合後、井端弘和監督（50）は「勝てて良かったなと思っていますし、オーストラリアの投手陣が先発したピッチャー（の球が）角度がありましたし、その後もなかなか打ちあぐねたと思っています。その中で先に点を取られましたけど、何とか逆転できて良かったです」と難しい展開となったゲームを振り返った。

この試合は天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが観戦された「天覧試合」。宮内庁によると、野球の国際試合では1966年11月の日米野球以来、60年ぶり。指揮官は「60年ぶりということで、本当に勝たないといけないな、良い試合を見せたいという気持ちでやっていました。結果はどうあれ、何とか勝てたことに喜びを感じますね。天皇、皇后両陛下の前でプレーできたのは選手たちも喜んでいるのではないかと思います」と汗を拭った。

開幕戦の台湾戦から3連戦3連勝。「ずっとここまで戦って、その前もというところでなかなか休養がなかったので、明日は休養に充ててあさって元気な姿を。向こうに行ってからもまずは体調が大事なので。まずはそこに努めたいと思います」と9日は休養日とすることを明かした井端監督。準々決勝に向けては「（相手が）決まっていないので、（日本がC組）1位というところでは相手の2位ですけど、まだ決まっていないので。ここから分析だけはしっかりしないといけないと思いますし、まずはそこからのスタートかなと思います。スコアラー、コーチも含めてやらないといけないのかなと思っています」と先を見据えた。