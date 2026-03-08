1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州に4-3で勝利。3連勝で1次ラウンド1位通過が決まった。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、まさかの二塁牽制死でチェンジとなった。逆に超ファインプレーを演じた豪州の捕手パーキンスがこの場面を「本能だね」と語った。

0-0で迎えた4回、大谷が2死満塁で打席に立った。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ牽制。飛び出した牧が戻り切れず、アウトになった。まさかの展開に球場は騒然。井端監督はすぐさま手を挙げてチャレンジを要求した。ところが、これは認められず。チェンジとなって大チャンスを逃した。

この場面について、パーキンスに聞くと「本能だね」と返した。「ショートのジャリッドがランナーをしっかり抑えて素晴らしい仕事をしていた。ショウヘイが常に脅威であることは分かっていたし、あの満塁の場面で、彼に満塁ホームランやタイムリーを打たれる前にアウトを取れるチャンスがあるなら、それを取りたかった。ジャリッドと呼吸を合わせ、本能で動いてアウトを取ることができた」と味方との連係プレーを誇った。

X上では日本のファンからも「敵ながら天晴れのプレー」「これはしてやられた」「視野が広い証拠ですわ」と称賛が吹き荒れたプレー。本人は「試合を0-0のまま持ちこたえさせた、非常に大きなプレーだった。あの場面でショウヘイの打席でチャンスを奪ったことで、自分たちの勢いを保つことができた。それが後のイニングの得点に繋がり、一時的に流れを引き寄せるきっかけになったね」と胸を張った。

今大会初戦で満塁弾を放っている大谷。あの場面で打たせていたら、展開が大きく変わった可能性がありうる。敗れたものの、国際舞台という舞台で称賛されるべき超ファインプレーだった。



（THE ANSWER編集部）