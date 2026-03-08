【ワークマンの1,900円スニーカー】が優秀！「見た目以上に軽やか」「雨の日でも履ける」だって♡

春コーデの相棒になるシューズを探しているなら【ワークマン】をチェックしてみて。春のおでかけでヘビロテしたくなりそうなスニーカーが、手に取りやすい価格で登場中。機能性優秀なうえにデザインがシンプルで合わせやすく、コスパ重視派の大人女性にもおすすめです。

長時間のお出かけにもおすすめの軽量タイプ

【ワークマン】「レディースチャンキーソールメッシュスニーカー」\1,900（税込）

お買い物やレジャーなど長時間外出するときには、足への負担を軽減できそうな軽量スニーカーがぴったり。軽量ソールを使用しており、公式サイトによると「見た目以上に軽やか」とのこと。厚底なので、スタイルアップにも期待できます。カラーは、ミストグレー・ブラウンの2色展開。

雨のお出かけでも履きやすい防水タイプ

【ワークマン】「マンダム防水スニーカー」\1,900（税込）

雨の日もおしゃれ度重視でスニーカーを履きたい！ という人には、公式サイトで「雨の日でもスニーカーが履ける」と紹介されている、防水 & 耐滑底スニーカーがおすすめ。カジュアルにもきれいめにもマッチするシンプルデザインで晴雨を問わず履けるから、お出かけ中に雨が止みそう、雨は止んだもののまだ水たまりがありそうなど、いつもならシューズ選びに悩むそんなときにぴったりの一足です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

