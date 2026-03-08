８日放送のテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）では、ＷＢＣ１次ラウンドのオーストラリア戦で日本が逆転勝利。初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めたことを速報した。

１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が決勝の２号逆転２ランを放った激闘を振り返った解説で出演の古田敦也さんは米国に乗り込んでの準々決勝で激突することが濃厚なベネズエラについて、「野球をあまり知らない方はベネズエラというチームについて、どのくらい強いの？と、よく言われるんですけど、非常に強いです」とコメント。

「皆さん、ご存じのヤクルト、巨人で活躍したアレックス・ラミレスやペタジーニもベネスエラ人なんですね。その他にもバカでかいホームランを打ってたアレックス・カブレラとか、その時にＷＢＣがあったら、彼らが召集されてもレギュラー取れるかも分からない、それぐらいのメジャーリーガーの層が厚いんですよ。それぐらい全力で戦って勝てるかどうかってところの本当に強いチームだと思います」と警鐘を鳴らしていた。