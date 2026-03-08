◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦。4−3で逆転勝利を収め、通算成績3勝0敗の同組1位を確定させた。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場し、好守でチームを盛り立てた

慣れ親しんだ東京ドーム。先発のマウンドに立ったのはともに巨人でプレーした先輩の菅野智之投手（ロッキーズ）。2回1死、詰まったボテボテの当たりを前進して好捕。素早く一塁に送球し、ランナーを許さなかった。3回1死一塁の場面でも三併殺打を完成させ、菅野とグラブタッチを交わした。

「菅野さんでしたし、懐かしい気持ちで守ってました」とニンマリ。難しいバウンドの打球処理にも、「攻めてアウトを取りに行こうと思ってたんで、よかった」と満足そうに振り返った。

この日は、試合前の円陣で声出し役に指名され、「僭越（せんえつ）ながら声出しさせていただきます」と丁寧な言葉で語り始め、「昨日もナイスゲームでした。今日は今日、菅野先輩めちゃくちゃ緊張してたんで早めに援護、皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう。さあ行こう！」と“菅野先輩”をイジリながら、気合を入れていた。

また、この日逆転2ランを放った吉田についても言及。「ほんとにすごく頼もしいですし、すごいなと思いました」と感服し、その勝負強さを「常に自分で準備をやってるところだと思います」と分析した。自身はこの日、2打数無安打2四球に終わり、「しっかりまた勝てるように頑張りたい」と切り替えた。