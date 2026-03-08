◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4―3オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアに4―3で勝利した。「7番・二塁」で先発出場した牧秀悟内野手（27＝DeNA）は自己犠牲の精神があふれる進塁打で勝利に貢献した。

1点リードの8回無死一塁、代走に周東が送られた場面。打席の牧は3球目まで見送って、周東のスタートを待った。自身は追い込まれる形となったが、周東は3球目に二盗を決めた。カウントは1ボール2ストライク。牧は続く4球目の内角に食い込んでくる低めのツーシームをおっつけて逆方向に運んだ。進塁打となる一塁ゴロ。貴重な一打に牧は一塁ベースを過ぎたところで自ら手を叩き、ベンチのナインも「ナイス！」と出迎えた。これで1死三塁となり、佐藤輝の代打二塁打などにつながった。2点を追加。最終回に1点差に迫られたことを考えれば、牧の進塁打は値千金だった。

牧は「1点差だったので、とにかく良い形で後ろに渡せるように。あそこはあれしかなかったかなと思っています」と振り返った。

4回2死満塁では、二塁走者として捕手からのけん制でアウトとなった。打者には大谷。チャンスをつぶし、重苦しいムードになったこともしっかりと反省した。

「自分的にはいつも通りやっていたんですけど…。悪い流れになった反省もあるので、そこは次起こさないようにいければいいなと思います。負けていたらもう。そういう意味ではまた次起こらないように、自分もまた一からやり直したいと思います」と前を向いた。

打つべき選手が打ち、次につなげる意識が高い選手もいる。牧は「良い形で1位通過できたのは良かった。打つべき人が打っているのもあるんですけど、他の選手も何とか頼りすぎずにチームで戦えたらいいなと思います」と表情を引き締めた。