◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。今大会初めて２番として起用された鈴木誠也外野手は、２打数ノーヒットながら１打点を挙げ、勝利に貢献した。

２点リードの８回には１死二、三塁の場面で、直前の１番・大谷翔平投手が申告敬遠。自身との勝負を選んだ相手の満塁策には「全然。なんとも思わないです。僕が監督でもすると思うので、別に特になんとも思わないですね。やれることだけやってという感じですね」とキッパリ。鈴木は、結果的に押し出し四球を選び、貴重な追加点をもたらした。

これまでは大谷が１番、近藤が２番、鈴木が３番を務めてきたが、３戦目にして初めて２番で起用された。大谷の後ろを任され、この日は自身の準備不足を感じたといい、「準備ができていなかったので、ちょっと慌ただしくなっちゃいました。打席に入る前にタイムを取ってちょっと時間をかせいだんですけど。頭を整理する前に申告になった。だからそういうのが翔平の後ろを打つ場合は増えると思うので、できる限り早めの段階でそういうのも想定して、ネクストだったりベンチの中である程度イメージを作っていかないと準備不足になってしまうので、慌ただしくなっていい結果を望めないというのはちょっとイメージできたので、そこはちゃんとやらないといけないところかなと思いました」と課題に挙げた。

投手陣の粘りと、吉田の値千金の一発で３連勝を飾った侍ジャパン。１０日の１次ラウンド最終戦・チェコ戦（東京Ｄ）を経て、日本時間１５日午前１０時から米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝に臨む。