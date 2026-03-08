ばんえい競馬の重賞「第47回ポプラ賞」（BG3）は8日、帯広競馬の11Rで行われた。1番人気スターイチバン（牡4＝坂本東）が重賞3勝目を飾った。鞍上の阿部優哉（21）は重賞初制覇。デビューから93日目での重賞勝利は金田利貴が記録した205日を更新、騎手の重賞最短勝利記録となった。

自身の重賞初勝利に阿部は「とてもホッとしています。馬場が少し軽く感じましたがハンデをもらっていたので、自分のペースで先行して行けたらといいなと思って騎乗していました。障害はひと腰で上がってくれる馬なので心配していませんでした。ゴール前は無我夢中で追っていたので、ゴールに入った瞬間に勝利を実感でき、とてもうれしかったです。体格に恵まれ、力もある馬なのでこれからが期待できます。一緒に頑張って上を目指していきたいです」と振り返った。

一方、管理する坂本東一師（72）は「感謝とうれしい、この2つの言葉しか出てこないです。レース前、騎手にはポジションを取ったら冷静に騎乗するようにとアドバイスはしました。障害を越えた時点で大丈夫だと思うぐらい、最高の流れでレースが進みましたが、新人の騎手ということもあり、下りてからは少し追い込みすぎだったかもしれません。馬の状態は最高で、普段から騎手が見ているので息ぴったりでした。この馬は気性が激しい面が心配ですが、これから落ち着いてくればもっと良いレースができると思います。これからはメムロボブサップの跡継ぎになれるように期待して頑張っていきます。阿部優哉騎手にもどんどん凄いことを経験させてあげたいのが本心です。常に1頭1頭、馬の特徴を見極める方法を覚えてほしいと思っています」と語った。