春に食べたいガリガリ君♡ぶどう果汁たっぷりの大人シリーズ＆懐かしメロンソーダ登場

春のひんやりスイーツにぴったりな新作アイスが「ガリガリ君」シリーズから登場しました。今回発売されたのは、果汁感を楽しめる「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」と、懐かしい味わいの「ガリガリ君メロンソーダ」。どちらもガリガリ食感のかき氷入りで、爽やかな味わいを楽しめるのが魅力です。家族や友人とシェアできるマルチパックなので、春のおやつタイムやおうち時間にもぴったりなアイスです♡

果汁感が楽しめる大人なぶどう



「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中にジューシーなぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディー。収穫して24時間以内に搾汁した、香り立ちの良いもぎたてぶどう果汁を使用しているのが特長です。

ぶどう果汁を33%使用しており、爽やかな酸味と自然な甘さが広がる本格的な味わい。フルーティーな風味で、ちょっぴり贅沢なガリガリ君を楽しめます♪

大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）



希望小売価格：486円（税込）

種類別：氷菓

容量：56ml×6本

発売日：2026年3月より順次

懐かしい味わいのメロンソーダ



「ガリガリ君メロンソーダ」は、炭酸飲料のメロンソーダをイメージした爽やかなアイスキャンディー。

メロンソーダアイスの中には、ガリガリ食感のメロンソーダかき氷が入っており、ひんやりした食感を楽しめます。

甘くて爽やかな味わいは、どこか懐かしさを感じる仕上がり。子どもから大人まで楽しめる、定番の美味しさです。

ガリガリ君メロンソーダ（7本入り）



希望小売価格：454円（税込）

容量：63ml×7本

発売日：2026年3月より順次

また、パッケージにも遊び心があり、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」には6人、「ガリガリ君メロンソーダ」には7人のガリガリ君がデザインされています。

思わず数えたくなる可愛いパッケージにも注目です♡

春のおやつにぴったりな爽やかアイス♡

フルーティーな果汁感が楽しめる「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」と、懐かしい甘さが魅力の「ガリガリ君メロンソーダ」。

どちらもガリガリ食感のかき氷が入った爽やかな味わいで、春のおやつタイムにもぴったりです。

シェアできるマルチパックなので、家族や友人と楽しむのもおすすめ♪気になる方はぜひチェックしてみてください。