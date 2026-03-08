野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。

３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、第４戦でチェコと戦う。

日本 ４―３ 豪州

日本が逆転勝ちで３連勝を飾った。六回に若月の失策で先制を許したが、七回に吉田の２試合連続本塁打となる２ランで逆転。八回には代打佐藤の適時二塁打と押し出し四球でリードを広げた。九回に大勢が２本塁打を浴びて１点差に迫られたが、逃げ切った。

フォークさえる

日本の種市が連夜の好救援。逆転した直後の八回にマウンドに上がり、代名詞の落差の大きいフォークで先頭打者から空振り三振を奪うと、最後のミード（ホワイトソックス）は１５０キロ台半ばの直球で空振り三振に仕留めた。１回を３者三振に抑えて勝ち投手になった韓国戦に続く好投で、今大会は走者を許していない。ロッテでは先発ながら、「任されたところで全力で投げたい」と誓う剛腕が、不安の残るリリーフ陣の救世主となっている。