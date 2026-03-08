WBC1次ラウンド、日本代表・侍ジャパンが第3戦でオーストラリアとの接戦を制し、C組の首位に立ちました。

前日の韓国戦を8-6で勝利した侍ジャパン。第3戦は2勝で並ぶオーストラリアと対戦しました。

両チーム無得点のまま迎えた6回、侍ジャパンはランナー2塁とされると、続く打者の3球目にランナーが盗塁。さらにキャッチャー・若月健矢選手の送球がそれ、ボールがレフトへ転がる間にランナーが生還し、オーストラリアに先制を許しました。

それでも7回、大谷翔平選手がフォアボールでノーアウトからランナーを出します。その後2アウトとなりますが、4番・吉田正尚選手が2球目をとらえライトスタンドへホームラン。一気に2点をあげ逆転しました。

さらに8回はチャンスで代打の佐藤輝明選手がタイムリーを放ち1点を追加。さらに満塁で鈴木誠也選手がフォアボールを選び押し出しで追加点をあげました。

投手陣は菅野智之投手、隅田知一郎投手、種市篤暉投手でつなぎ、9回は大勢投手が2点を失ったものの、4-3で勝利しました。

日本はこれで3戦全勝とし、C組1位で準々決勝進出が決定しました。一方、残る1つの椅子は3チームで争われ、9日に2勝1敗のオーストラリア対1勝2敗の韓国、チャイニーズ・タイペイは2勝2敗で1次リーグの日程が終了しています。

2勝2敗で3チームが並んだ場合は、当該チーム同士の失点率で争われ、チャイニーズ・タイペイは合計18イニング（豪州8回＋韓国10回）で7失点。韓国は10イニング5失点、オーストラリアは9イニング無失点で最終戦に臨みます。

【日本時間8日試合結果】

＜プールA＞

カナダ 8-2 コロンビア

プエルトリコ 4-3 パナマ

＜プールB＞

イタリア 8-0 ブラジル

アメリカ 9-1 イギリス

＜プールC＞

チャイニーズ・タイペイ 5-4 韓国

日本 4-3 オーストラリア

＜プールD＞

オランダ 4-3 ニカラグア

ベネズエラ 11-3 イスラエル

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6韓国8日 ○ 4-3オーストラリア10日 チェコ