魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、魚よりも先に興味を持ったものについて明かした。

魚に関する知識に長け、2010年には絶滅したとされていた魚を発見。学界を驚かせた。現在は東京海洋大学の客員教授を務める。大の魚好きではあるが、最初に興味を持ったのは何とトラックだったという。番組では、さかなクンが5歳の時に描いたというトラックの絵が紹介された。

海洋生物に興味を持ち始めたのは、小学生の時。しかし、それも純粋な魚ではなかったという。フリップに描いた絵を披露。それは、タコだった。

「頭に見えているのが胴体で、頭から8本の足が直接、生えている。とっても摩訶不思議な生き物なんだということが分かりまして、知れば知るほどタコちゃんはおもしろい、不思議だ、かわいいな〜と」

興味を持ったきっかけは、友人の描いた絵だったという。「同じクラスの友達が、夢中で絵を描いていたんです。僕のノートじゃないか？何描いてるの？ギャー！ノートから飛び出てくる勢いのタコだったんです。それを見て凄い迫力だ。これこそがタコちゃんなんだ。ノートからブワーっと出てくる勢いで」。大きなリアクションをまじえて説明した。

「水族館に行っても、タコしか見てなかった」というさかなクン。その後、魚にも興味を持ったのは、母から送られたプレゼントの影響が大きかった。「いろんなお魚がいっぱい並んでる下敷きなんだ〜！って。“タコちゃんばっかり見ていたから魚も、と思って、他の魚の下敷きを買っておいたよ”って。見ていたら、その下敷きにクギ付けになってしまった」と明かした。

自由研究は、もちろん魚にまつわるもの。「夏休みの自由研究ってありますよね。自由研究は魚だと思って。魚をはく製の標本にしましたって持ってきたら、クラスのみんなが“凄え〜”って。“フグだ、カワハギだ、凄いなあ”って」。しかし、徐々に同級生たちの様子が変わっていったという。「最初は喜んでくれるんですけど、だんだん教室の中が干物の香りになってくるんですね。他の授業の先生が入ってくると、“何だ？この教室は。誰か干物を持ってきたのか？”って」と苦笑いしていた。