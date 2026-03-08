歌手の松山千春が８日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。青学大の原晋監督が同日に５９歳の誕生日を迎えたことに言及した。

松山は番組内で「さて今日、３月８日誕生日の方、おめでとうございます」と切り出した。続けて「そんな中で青山学院大学の男子長距離、陸上のほうだな。長距離ブロックの監督をされている原晋さん、原監督だな。彼が５９歳の誕生日を迎えたということで、おめでとうございます」と祝福のコメントを寄せた。

「やっぱり箱根駅伝は青山学院大は、強いなあ〜。他の駅伝でもそこそこやるんだけど、箱根っていったらやっぱり“青学”だ〜。みたいな感じになっててねぇ」とそのブランド力も絶賛。さらに「青学の出身者、いろんな方がいるんだろうと思って調べてみたら、音楽の世界では浜口庫之助。若い方はご存じないかもしれないですけど、我々クラスは浜口庫之助っていったら、作詞作曲、ある意味“先生”の状態だったわな」と同大学卒のシンガーソングライターの名を挙げていた。