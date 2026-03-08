野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は８日の１次ラウンドＣ組でオーストラリアを４−３で破り、Ｃ組を１位通過で、アメリカで行われる準々決勝への進出を決めた。

日本は試合前に準々決勝進出が決まり、豪州戦を迎えた。井端監督はこの一戦に臨む心構えを問われ、「（準々決勝は）まだまだ先。気を引き締めて戦いたい」と強調していた。だが試合では、二死満塁で大谷を迎えた四回の好機を走塁ミスで逸し、六回にはエラーで先制点を許すなど、攻守で精彩を欠いていた。そんな嫌な空気を、吉田が一振りで変えた。

七回二死一塁で打席へ。１ストライクからの２球目だった。横手投げの変則左腕が繰り出す、肩口から入ってくるスライダーを、腕をたたみながら捉えた。打球は右中間席に飛び込む逆転の２ラン。「自分のベストスイングをしようと思っていた。それが本塁打になってよかった」と振り返った。息を吹き返した打線は八回にも２点を追加。１次ラウンドの首位通過を確定させる勝利を飾った。

「素晴らしい日、絶対に勝たないと」

吉田は試合直前まで、準々決勝に進んだことに気付いていなかったという。それだけこの一戦に集中していたということだ。前回大会は史上最多の１３打点をマークしている左打者。指揮官も「打席での集中力は球界でもナンバーワン」と絶賛しており、ここ一番でその持ち味が発揮された。

約６０年ぶりとなる令和初の「天覧試合」でお立ち台に上がったヒーローは「本当に素晴らしい日。絶対に勝たないといけないと思っていた」と語った。球史に残る一戦に、その名をしかと刻んだ。（大背戸将）