エールディヴィジ 25/26の第26節 スパルタとズウォレの試合が、3月8日20:15にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはショラ・ショレティレ（MF）、コーエン・コストンス（MF）、ヨウネス・ナムリ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ズウォレは後半の頭から選手交代。トリスタン・ホーイヤ（DF）からオリビエ・アールツセン（DF）に交代した。

63分、スパルタは同時に2人を交代。三戸 舜介（MF）、アヨニ・サントス（MF）に代わりキャスパー・テルホ（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）がピッチに入る。

72分、ズウォレが選手交代を行う。ショラ・ショレティレ（MF）からオディセウス・ベラナス（MF）に交代した。

80分、スパルタは同時に2人を交代。シュランディ・サムボ（DF）、ブルーノ・マルティンスインディ（DF）に代わりサイード・バカリ（MF）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）がピッチに入る。

81分、ズウォレが選手交代を行う。タイス・オースティング（MF）からカイ・デローイ（FW）に交代した。

83分、ついに均衡が崩れる。スパルタのミラン・ゾンネフェルト（FW）がゴールが生まれスパルタが先制する。

しかし、85分ズウォレが同点に追いつく。ヨウネス・ナムリ（MF）のアシストからカイ・デローイ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もスパルタの選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し63分までプレーした。

2026-03-08 22:20:22 更新