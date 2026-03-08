Aile The Shota、「キセキセツ」MV公開！関係が深いアーティスト、ダンサー陣がサプライズ出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aile The Shotaが2月18日発売の2nd Album『REAL POP 2』収録曲「キセキセツ」のMVを公開した。

■四季に寄り添う想いを込めて四つの歌がひとつになる…

2024年11月に発表された1st Album『REAL POP』で、“本質的で大衆的であること”というコンセプトを掲げ、J-POPシーンに新たな風を吹き込んだAile The Shota。そのスピリットをさらに進化させた第2章『REAL POP 2』が、2月18日にデジタル&パッケージリリースされ、そのラストに収録されている「キセキセツ」のMVが公開された。

2025年3月より、春夏秋冬それぞれの季節に寄り添うようにリリースしてきたシングルをひとつに結び直した新曲「キセキセツ」。

本楽曲は、SIRUP、春野、WILYWNKA、MFSなど、国内外のアーティストを手がけ、シドニーを拠点にグローバルに活躍する豪日音楽プロデューサー、Taka Perryと共に制作。自然と体を揺らす軽快なUKガラージのビートに、Aile The Shotaの日常や感情、美学を重ねた1曲に仕上がっている。

MVもそんな日々を描いたシーンで構成されており、最後のパーティーシーンではREIKO、向井太一、THE SPC BOYS CLUBら、Aile The Shotaと親交の深い友人らが続々とカメオ出演する演出にも注目してほしい。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL ALBUM『REAL POP 2』

ALBUM『REAL POP 2』

■ライブ情報

『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』

03/20（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL ※SOLD OUT

03/21（土）福岡・DRUM LOGOS

03/28（土）埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1 ※SOLD OUT

04/04（土）新潟・新潟LOTS

04/19（日）岡山・YEBISU YA PRO ※SOLD OUT

04/25（土）石川・金沢RED SUN ※SOLD OUT

04/29（水・祝）大阪・BIGCAT ※SOLD OUT

05/08（金）宮城・仙台Rensa

05/09（土）北海道・札幌 PENNY LANE24 ※SOLD OUT

05/23（土）愛知・THE BOTTOM LINE ※SOLD OUT

05/28（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO) ※SOLD OUT

