野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は8日、東京ドームで日本代表「侍ジャパン」が豪州代表と対戦。4－3で試合を制し、1次ラウンド1位通過で準々決勝進出を決めた。

殊勲の逆転2ランを放った吉田正尚外野手（レッドソックス）は、3打数1安打2打点1四球の活躍。米記者は、吉田の際立つ勝負強さに注目を寄せている。

■屈指の勝負強さで打点を量産

侍ジャパン1点ビハインドで迎えた、7回裏の第4打席。2死一塁で吉田は、相手5番手ジョン・ケネディ投手の2球目スライダーを鮮やかに強振。横手から投げ込む変則左腕の低めボール球をすくい上げると、角度26度、速度107.1マイル（約172.4キロ）で舞い上がった打球は、飛距離394フィート（約120.0メートル）の放物線を描いて、満員の右翼スタンドへ飛び込む逆転2ランとなった。

全米野球記者協会のフランシス・ロメロ氏は、前回大会に続いて活躍を見せる吉田の「打点数」に注目。「わずか2大会の出場で、フレデリク・セペダとアルフレド・デスパイネに次ぐ、WBCの歴代記録3位（19打点）に浮上した」と自身のXに投稿。侍ジャパンの4番を務める安打製造機の勝負強さに舌を巻いていた。

吉田の逆転2ランでリードを奪った侍ジャパンは、4－3で豪州代表に勝利。1次ラウンドの対戦成績を3勝0敗とし、プールCを1位で通過した。10日のチェコ共和国戦を経て渡米、15日の準々決勝に臨む。