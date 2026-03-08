◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

スポニチ本紙評論家の槙原寛己氏が、侍ジャパンが4―3で勝利を収めたオーストラリア戦を解説。8回に牧がマークした、自己犠牲の精神があふれる一打に注目した。

2―1で先頭・村上が四球。ここで代走の切り札である周東が一塁に送られた。

打席の牧は3球目まで見送って、周東のスタートを待った。自身は追い込まれる形となったが、周東は3球目に二盗を決めた。

カウントは1ボール2ストライク。牧は続く4球目をおっつけて逆方向に運んだ。進塁打となる一塁ゴロ。貴重な一打に牧は一塁ベースを過ぎたところで自ら手を叩き、ベンチのナインも「ナイス！」と出迎えた。

これで1死三塁となり、佐藤輝の代打二塁打などにつながった。2点を追加。最終回に1点差に迫られたことを考えれば、牧の進塁打は値千金だった。

「どうしても1点が欲しい場面だった。牧は周東が盗塁するのを待って、追い込まれながら右打ち。侍ジャパンの武器である“細かい野球”は健在だと思った」と槙原氏。

もちろん大谷や鈴木、吉田らの一発は魅力十分。しかし牧のような記録には残らない一打こそ、最後の最後に勝因になるケースがあるのも、また野球だ。