ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¶ÂçÊª¤ÎÂÐÀï·èÄê¤ÇàÀ¨»´¥Þ¥Ã¥Áá´õË¾¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤¨¤«¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£¸Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¿À¼èÇ¦¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¿À¼è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Í¥¿¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÍµÈ¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î£¸¡×¤Î¥®¥ã¥Ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢ÀïÁ°¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤¬à¥Ä¥Üá¤Ê¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¡ÊÆ°²è¤ò¡Ë¸«¤¿¤è¡¢¿À¼è¤µ¤ó¤Î·×ÎÌ¤Î¤ä¤Ä¡£¡Ø¿À¼èÇ¦¤µ¤ó¡¢£¸£°¡¦£²¥¥í¡¡·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¥®¥ã¥ÓÁª¼ê¡¢£±£²£³¡¦¡Ä¡¡·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤ª¤¤ÂÔ¤Æ¤è¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤è¤³¤ì¡ª¡Ù¡Ä¡£¿À¼è¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤â¤¦¤Ê¡£·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¹¤®¤À¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤°¤ê¤ó¤Ô¡¼¤¹¡¦ËÒÌîÂÀÍ´¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¥®¥ã¥ÓÁª¼ê¡¢£³£°¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»î¹ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡£ºÇ¹â¤À¤è¤Ê¡£ÌÌÇò¤¤¤ï¡Á¡×¤È´ò¡¹¤È¤·¤Æ²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤¢¤È¤¢¤ì¡¢¥Õ¥ï¤¬¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£¿À¼è¤µ¤ó¤È¡£¥È¥ê¥ª¤Ç¤Ê¡£¿À¼è¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¤Ç¡£Áê¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¤Ê¡Ä¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤µ¤ó¤«¡×¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡ÖÂÀÍÛ¿À£Ã£è£ò£ï£î£é£ã£ì£å¡×¡Ê£²£²Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¿À¼è¡¢ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢°æ¾åµ®»Ò¡¢¶ÇÀé²Ú¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Û¤é¡¢¥à¥Á¥ã¤¹¤ë»þ¤¢¤ë¤«¤é¤µ¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤¨¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£À¨»´¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Í¤¨¤«¤Ê¡£É¡¥Ö¥ó²¥¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¼Ù°¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£