皐月賞トライアルの第７５回スプリングステークス・Ｇ２（３着馬までに優先出走権）は１５日、中山競馬場・芝１８００メートルで行われる。

アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は未勝利、コスモス賞を連勝してオープン入り。１１月の京都２歳ステークス・Ｇ３で２着に入って賞金加算に成功すると、暮れのホープフルステークス・Ｇ１は９番人気の低評価を覆して３着と好走。２戦続けて重賞で好走して世代トップクラスの能力を示した。ここでも結果を出せれば牡馬クラシックの有力候補に躍り出る。

クレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は昨年８月の札幌・芝１８００メートルの新馬戦をレコード勝ち。３角先頭の積極策から後続に５馬身差をつける圧巻のデビューを飾った。１２月の１勝クラスも上がり最速タイを繰り出して快勝。２馬身半差をつけた２着のリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）が次戦でジュニアカップ・リステッドを制したことで、評価はさらに上がった。無傷３連勝での重賞初制覇を狙う。

シンザン記念・Ｇ３で２着のサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斎藤崇史厩舎、父リアルスティール）は初の長距離輸送をこなせれば、ここでも力は足りそうだ。