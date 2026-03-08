1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州に4-3で勝利。3連勝で1次ラウンド1位通過が決まった。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、まさかの二塁牽制死でチェンジとなった。井端弘和監督はすぐさまチャレンジを要求したが認められず、ネットでは疑問が噴出した。

0-0で迎えた4回、大谷が2死満塁で打席に立った。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ牽制。飛び出した牧が戻り切れず、アウトになった。まさかの展開に球場は騒然。井端監督はすぐさまチャレンジを要求したが、これは認められず。チェンジとなって大チャンスを逃した。

X上のファンからも疑問が「なんであの早さでチャレンジ認められない…？すぐ出てきたやろ…」「このチャレンジ認められないっていうのはまじでなんなの？」「牧のミスはさておきチャレンジ拒否が意味わからん」「チャレンジ却下ってなんぞ？」「今のタイミングでチャレンジ不可は理解不可能だけどね」などの声が上がり、波紋を呼んでいた。

試合後、井端監督は牽制死の場面について「すぐに手を挙げたんだけど、なかなか伝わっておらず。アウトと言った瞬間に手を挙げたんですがそれでも遅いということで。その辺が難しい。今日も韓国代表であったみたいで、まあ本当に申し訳ないと。私も反省しないといけない」と語った。



