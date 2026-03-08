◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの種市篤暉投手の投球に称賛の声が挙がっている。

種市は２ー１と１点をリードした８回から２番手の西武・隅田知一郎に代わり３番手で登板。１回を無安打無失点２奪三振。最速は１５４キロを計測し、２日連続で三者凡退に抑える好投を見せた。

ＷＢＣで自身初登板を果たした７日の韓国戦では５―５の同点で迎えた７回から３番手として登板。最速１５６キロの直球にフォークを織り交ぜて、圧巻の３連続奪三振。炎の１５球で７回の味方打線の３得点を呼び込み、ＷＢＣ初勝利を手にしていた。

八戸工大一高から２０１６年ドラフト６位でロッテに入団。２０２０年には右肘内側側副靭帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けたが、２０２２年に１軍復帰。２３年には１０勝を挙げると、先発陣の柱になり、将来的なメジャー挑戦も公言している。

中継ぎで登板するのは２０１９年が最後で７年ぶり。連投も当時以来だ。ＳＮＳでは「種市もう来年メジャー行け！」「これメジャー行くの時間の問題だろ」「青森県出身者で初メジャーリーガーの誕生！！（気が早い）」「名誉青森県民種市」「青森の宝や⋯⋯」「青森県の星だ」と絶賛の声が届いている。