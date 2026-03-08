◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの菅野智之投手（３６）＝ロッキーズ＝が、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に先発し、４回４安打無失点と好投。５０球で４回を投げ切り、最速１５０キロを計測した。

この日の試合前の声出しは菅野の巨人時代の同僚・岡本和真（ブルージェイズ）が担当。「僭越（せんえつ）ながら声出しさせていただきます。昨日もナイスゲームでした。今日は今日。菅野先輩めちゃくちゃ緊張していたので、早めに援護、僕らでできるようにやっていきましょう。さぁいこうー！」と話していた。

試合後、公式会見で菅野は「トイレで会った時に（岡本から）『緊張してますか？』って言われて。『さすがにちょっとするよ』と。あいつは緊張感なくて打てていないので、後でカツを入れておきます（笑）」とし、「『守備は任せてください』と言ってたんですけど、期待されているのはそこじゃないと思うので、もうちょっと打ってくれるのを僕も期待しています」と後輩をいじった。

この日はプロが出場した試合では６６年の日米野球、全日本―ドジャース戦以来６０年ぶりの「天覧試合」だったが、菅野の見事な投球で侍ジャパンが１次ラウンドＣ組１位通過を決めた。

菅野は４強入りした１７年以来のＷＢＣでの登板。２４年まで１２年間在籍した巨人の本拠地が舞台で、同年１０月２１日以来５０３日ぶりの東京ドームでの凱旋登板ともなった。「また東京ドームのマウンドで投げられる日が来るとは思っていなかった」と話していたが、慣れ親しんだ球場で輝きを放った。