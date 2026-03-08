お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が、8日放送のBS朝日「ハチミツ二郎が行く！！電動車椅子さんぽ supported by 有吉クイズ」（後6・00）にゲスト出演し、優勝した2007年のM−1グランプリを振り返った。

昨年、左膝下を切断する手術を受け、義足生活を送る二郎とともに、電動車いすに乗って街を探索する番組。伊達は二郎を支える「二郎会」の発起人で、若手時代から苦労をともにしてきた間柄でもある。年齢は同じだが、伊達にとっては「芸歴的にも大先輩」だという。

サンドは同年のM−1で敗者復活から勝ち上がり、初の決勝で初優勝。一気にお笑い界のスターダムに上がっていった。

前年の06年、決勝に進んだのは関西勢ばかりだった。二郎は「敗者（復活戦）を受けていても通らないから、もう帰る準備していた」と回顧。伊達は「本当に我々も帰る準備をして、“二郎さん、何食べて帰りましょうかね”なんて言ってたら、今田（耕司）さんが僕らの番号を言って」と、まさかの展開を振り返った。

「だから、二郎さんと一緒にいるんですよ。その会場でね。しかも後ろの方で。“4201番”って言われて、俺、確か4201だよな？って思って」

二郎も「声、（放送に）入ってないけど、伊達ちゃんも自分の番号を見てる。俺も“おめえじゃねえか？”って言って」と説明。伊達は「二郎さんが背中をたたいてくれて、“頑張ってこい”って言ってくれて」と感謝を口にした。

二郎からは力強いメールが。「優勝あるぞ。食らわせろ」。序盤3組で大笑いをさらった組がなかったと感じ、流れの良さからエールを送ったという。

伊達は「本当に運が良かったというのもあるんです、実は」と率直な思いを語った。本番ではネタを思い切り飛ばしてしまい、「僕、1回飛んでますからね、ネタ」とも打ち明けた。二郎が「4分のところ、2分半しかネタやってない」とぶっちゃけると、伊達は「ははははは！」と大笑いした。

「二郎さんから“優勝あるぞ。食らわせろ”っていうメールが来て、それがまたパワーになりましたね」と伊達。二郎は「毎日のように遊んでいたのに、行ってこいって背中を押してから、もう遊べなくなっちゃった」と、寂しさも口にしていた。