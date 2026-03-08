「素晴らしい日だと思っていたので、絶対に勝たないといけなかった」天覧試合で4番・吉田正尚が逆転2ラン！ヒーローの一問一答【WBC】

7回に起死回生の逆転2ランを放った吉田正尚(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの3戦目で、オーストラリア代表に4-3で逆転勝ち。3連勝でC組の1位突破が確定し、米マイアミ開催の準々決勝進出を決めた。

【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る

圧倒的な長打力を示した過去2試合とは一変、5回まで両軍無得点。6回に失策も絡んで1点を先制される嫌な展開だったが、7回二死一塁から4番・吉田正尚が起死回生の逆転2ラン。8回にも代打・佐藤輝明のタイムリー二塁打などで加点し、辛くも逃げ切った。

以下は吉田のお立ち台でのヒーローインタビュー。

――まさに流れを変えた一発だった。

「重苦しい雰囲気でしたので。何とか…よかったです」

――打ったボールは決して簡単な球ではなかった。

「タフなピッチャーが続いていましたので、なんとか自分のベストスイングをしようと思っていました。それが結果的にホームランになったので、本当にタイミングが良くてよかったです」

――過去2試合とは違い、1点が遠い展開だった。

「本当にこういう国際大会は厳しいゲームがたくさん続きますので、最後のゲームセットになるまで、みんな諦めていなかったと思います。勝てたことが一番だと思います」