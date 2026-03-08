「素晴らしい日だと思っていたので、絶対に勝たないといけなかった」天覧試合で4番・吉田正尚が逆転2ラン！ヒーローの一問一答【WBC】
7回に起死回生の逆転2ランを放った吉田正尚(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの3戦目で、オーストラリア代表に4-3で逆転勝ち。3連勝でC組の1位突破が確定し、米マイアミ開催の準々決勝進出を決めた。
【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る
圧倒的な長打力を示した過去2試合とは一変、5回まで両軍無得点。6回に失策も絡んで1点を先制される嫌な展開だったが、7回二死一塁から4番・吉田正尚が起死回生の逆転2ラン。8回にも代打・佐藤輝明のタイムリー二塁打などで加点し、辛くも逃げ切った。
以下は吉田のお立ち台でのヒーローインタビュー。
――まさに流れを変えた一発だった。
「重苦しい雰囲気でしたので。何とか…よかったです」
――打ったボールは決して簡単な球ではなかった。
「タフなピッチャーが続いていましたので、なんとか自分のベストスイングをしようと思っていました。それが結果的にホームランになったので、本当にタイミングが良くてよかったです」
――過去2試合とは違い、1点が遠い展開だった。
「本当にこういう国際大会は厳しいゲームがたくさん続きますので、最後のゲームセットになるまで、みんな諦めていなかったと思います。勝てたことが一番だと思います」
――侍ジャパンは1次ラウンド1位通過が決まった。
「本当に連日たくさんのファンの皆さんに来ていただいて、声援をいただいています。選手たちにもその声はしっかり届いています。東京で残り1試合ありますけれども、そこも大事にしっかり戦っていきたいと思います」
――チェコ戦、米マイアミでの戦いに向けて。
「今日は本当に素晴らしい日だと思っていたので、絶対に勝たないといけないと思っていました。本当に最後はみんなでつかんだ勝利だと思いますし、マイアミでの厳しい戦いも続きますが、一戦必勝で、みんなで力を合わせて戦っていきます」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]