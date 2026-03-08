8日午後10時17分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県のおいらせ町、岩手県の普代村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、奥州市、それに金ケ崎町、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、それに宮城美里町、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

おいらせ町



□岩手県

普代村 盛岡市 八幡平市

滝沢市 矢巾町 花巻市

奥州市 金ケ崎町



□宮城県

登米市 大崎市 涌谷町

宮城美里町



□山形県

中山町

■震度2

□青森県

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 七戸町 六戸町

東北町 三戸町 五戸町

田子町 青森南部町 階上町

青森市 五所川原市 つがる市

外ヶ浜町 平川市 藤崎町

田舎館村 むつ市



□岩手県

宮古市 久慈市 山田町

野田村 二戸市 雫石町

岩手町 紫波町 軽米町

一戸町 北上市 遠野市

一関市 西和賀町 平泉町

釜石市 大槌町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 色麻町

宮城加美町 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

石巻市 東松島市 松島町

利府町



□山形県

村山市 天童市 河北町

鶴岡市 酒田市 三川町

庄内町 遊佐町 最上町

山形川西町 白鷹町



□北海道

函館市



□秋田県

能代市 潟上市 三種町

五城目町 井川町 秋田市

由利本荘市 にかほ市 大館市

鹿角市 北秋田市 横手市

湯沢市 大仙市 仙北市

秋田美郷町 羽後町 東成瀬村



□福島県

国見町



□新潟県

村上市

■震度1

□青森県

横浜町 六ヶ所村 新郷村

平内町 蓬田村 板柳町

鶴田町 弘前市 黒石市

鰺ヶ沢町 西目屋村 大間町

東通村



□岩手県

岩泉町 田野畑村 岩手洋野町

葛巻町 九戸村 大船渡市

住田町



□宮城県

南三陸町 白石市 村田町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 富谷市 大和町

大郷町 大衡村



□山形県

寒河江市 上山市 東根市

山辺町 西川町 大江町

大石田町 新庄市 舟形町

真室川町 大蔵村 鮭川村

戸沢村 南陽市 高畠町

山形小国町



□北海道

室蘭市



□秋田県

男鹿市 藤里町 八峰町

八郎潟町 大潟村 小坂町

上小阿仁村



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

双葉町 浪江町



□新潟県

阿賀野市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。