TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

8日午後10時17分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県のおいらせ町、岩手県の普代村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、奥州市、それに金ケ崎町、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、それに宮城美里町、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
おいらせ町

□岩手県
普代村　盛岡市　八幡平市
滝沢市　矢巾町　花巻市
奥州市　金ケ崎町

□宮城県
登米市　大崎市　涌谷町
宮城美里町

□山形県
中山町

■震度2
□青森県
八戸市　十和田市　三沢市
野辺地町　七戸町　六戸町
東北町　三戸町　五戸町
田子町　青森南部町　階上町
青森市　五所川原市　つがる市
外ヶ浜町　平川市　藤崎町
田舎館村　むつ市

□岩手県
宮古市　久慈市　山田町
野田村　二戸市　雫石町
岩手町　紫波町　軽米町
一戸町　北上市　遠野市
一関市　西和賀町　平泉町
釜石市　大槌町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町
宮城加美町　名取市　角田市
岩沼市　蔵王町　大河原町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
石巻市　東松島市　松島町
利府町

□山形県
村山市　天童市　河北町
鶴岡市　酒田市　三川町
庄内町　遊佐町　最上町
山形川西町　白鷹町

□北海道
函館市

□秋田県
能代市　潟上市　三種町
五城目町　井川町　秋田市
由利本荘市　にかほ市　大館市
鹿角市　北秋田市　横手市
湯沢市　大仙市　仙北市
秋田美郷町　羽後町　東成瀬村

□福島県
国見町

□新潟県
村上市

■震度1
□青森県
横浜町　六ヶ所村　新郷村
平内町　蓬田村　板柳町
鶴田町　弘前市　黒石市
鰺ヶ沢町　西目屋村　大間町
東通村

□岩手県
岩泉町　田野畑村　岩手洋野町
葛巻町　九戸村　大船渡市
住田町

□宮城県
南三陸町　白石市　村田町
山元町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台若林区　仙台太白区　仙台泉区
塩竈市　富谷市　大和町
大郷町　大衡村

□山形県
寒河江市　上山市　東根市
山辺町　西川町　大江町
大石田町　新庄市　舟形町
真室川町　大蔵村　鮭川村
戸沢村　南陽市　高畠町
山形小国町

□北海道
室蘭市

□秋田県
男鹿市　藤里町　八峰町
八郎潟町　大潟村　小坂町
上小阿仁村

□福島県
福島市　郡山市　須賀川市
双葉町　浪江町

□新潟県
阿賀野市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。