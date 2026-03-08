青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3の地震 青森県・おいらせ町、岩手県・普代村、盛岡市、八幡平市
8日午後10時17分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県のおいらせ町、岩手県の普代村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、奥州市、それに金ケ崎町、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、それに宮城美里町、山形県の中山町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
おいらせ町
□岩手県
普代村 盛岡市 八幡平市
滝沢市 矢巾町 花巻市
奥州市 金ケ崎町
□宮城県
登米市 大崎市 涌谷町
宮城美里町
□山形県
中山町
■震度2
□青森県
八戸市 十和田市 三沢市
野辺地町 七戸町 六戸町
東北町 三戸町 五戸町
田子町 青森南部町 階上町
青森市 五所川原市 つがる市
外ヶ浜町 平川市 藤崎町
田舎館村 むつ市
□岩手県
宮古市 久慈市 山田町
野田村 二戸市 雫石町
岩手町 紫波町 軽米町
一戸町 北上市 遠野市
一関市 西和賀町 平泉町
釜石市 大槌町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 色麻町
宮城加美町 名取市 角田市
岩沼市 蔵王町 大河原町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
石巻市 東松島市 松島町
利府町
□山形県
村山市 天童市 河北町
鶴岡市 酒田市 三川町
庄内町 遊佐町 最上町
山形川西町 白鷹町
□北海道
函館市
□秋田県
能代市 潟上市 三種町
五城目町 井川町 秋田市
由利本荘市 にかほ市 大館市
鹿角市 北秋田市 横手市
湯沢市 大仙市 仙北市
秋田美郷町 羽後町 東成瀬村
□福島県
国見町
□新潟県
村上市
■震度1
□青森県
横浜町 六ヶ所村 新郷村
平内町 蓬田村 板柳町
鶴田町 弘前市 黒石市
鰺ヶ沢町 西目屋村 大間町
東通村
□岩手県
岩泉町 田野畑村 岩手洋野町
葛巻町 九戸村 大船渡市
住田町
□宮城県
南三陸町 白石市 村田町
山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区
塩竈市 富谷市 大和町
大郷町 大衡村
□山形県
寒河江市 上山市 東根市
山辺町 西川町 大江町
大石田町 新庄市 舟形町
真室川町 大蔵村 鮭川村
戸沢村 南陽市 高畠町
山形小国町
□北海道
室蘭市
□秋田県
男鹿市 藤里町 八峰町
八郎潟町 大潟村 小坂町
上小阿仁村
□福島県
福島市 郡山市 須賀川市
双葉町 浪江町
□新潟県
阿賀野市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。