野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は、第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝ってＣ組１位で準々決勝進出を決めた。

台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、チェコとの１次ラウンド最終戦に臨む。

台湾５―４韓国

台湾は八回にフェアチャイルドの２ランで逆転。直後に同点とされたが、十回に江坤宇がスクイズを決めた。韓国は最後に力尽きた。

左手負傷でもヘッドスライディング

台湾が死闘を制した。延長十回無死二塁から始まるタイブレイクで主将の陳傑憲が気迫のプレーを見せた。２０２４年の「プレミア１２」の最優秀選手は、初戦の豪州戦で死球を受け左手を負傷。そこから出場機会はなかったが、二塁走者の代走で起用されると、一塁前へのバントで三塁へヘッドスライディング。野選をもぎ取り、続くスクイズで決勝のホームを踏み、総立ちの観衆から大歓声を浴びた。開幕２連敗から２連勝で１次ラウンドを終え、陳傑憲は「私たちは諦めなかったし、ファンはもっと諦めなかった」と感謝した。