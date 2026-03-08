TBS NEWS DIG Powered by JNN

8日午後10時8分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市と矢巾町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市　矢巾町

■震度2
□岩手県
二戸市　八幡平市　滝沢市
雫石町　岩手町　紫波町
一戸町　宮古市　山田町
普代村　野田村　釜石市
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　金ケ崎町

□青森県
八戸市　七戸町　六戸町
東北町　おいらせ町　五戸町
青森南部町　階上町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　石巻市

□秋田県
井川町　秋田市　大仙市

□山形県
中山町

■震度1
□岩手県
葛巻町　軽米町　九戸村
久慈市　田野畑村　岩手洋野町
大船渡市　住田町　大槌町
西和賀町

□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
三戸町　田子町　新郷村
青森市　平内町　外ヶ浜町
むつ市　東通村

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
東松島市　松島町　利府町
名取市　岩沼市　大河原町
宮城川崎町　丸森町　亘理町

□秋田県
能代市　男鹿市　潟上市
三種町　五城目町　由利本荘市
にかほ市　横手市　湯沢市
仙北市　秋田美郷町　羽後町
大館市　鹿角市　北秋田市

□山形県
村山市　酒田市　遊佐町
白鷹町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。