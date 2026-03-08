岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市、矢巾町
8日午後10時8分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市と矢巾町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市 矢巾町
■震度2
□岩手県
二戸市 八幡平市 滝沢市
雫石町 岩手町 紫波町
一戸町 宮古市 山田町
普代村 野田村 釜石市
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 金ケ崎町
八戸市 七戸町 六戸町
東北町 おいらせ町 五戸町
青森南部町 階上町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 石巻市
□秋田県
井川町 秋田市 大仙市
□山形県
中山町
■震度1
□岩手県
葛巻町 軽米町 九戸村
久慈市 田野畑村 岩手洋野町
大船渡市 住田町 大槌町
西和賀町
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
三戸町 田子町 新郷村
青森市 平内町 外ヶ浜町
むつ市 東通村
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
東松島市 松島町 利府町
名取市 岩沼市 大河原町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
□秋田県
能代市 男鹿市 潟上市
三種町 五城目町 由利本荘市
にかほ市 横手市 湯沢市
仙北市 秋田美郷町 羽後町
大館市 鹿角市 北秋田市
□山形県
村山市 酒田市 遊佐町
白鷹町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。