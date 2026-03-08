サカナクションの山口一郎さん（45）が6日、都内で開催されたSUNTORY WHISKY『碧Ao』商品説明会・試飲会＆『Be a traveler』プロジェクト発表会に登壇。旅先でのエピソードについて語りました。

“旅”をテーマにしたプロジェクト『Be a traveler』。そんなプロジェクトにちなみ、大人になってから一番良かった旅先について聞かれた山口さんは熊本・天草市を挙げました。

天草市を訪れた理由について山口さんは「自分は釣りが好きで、唯一釣ったことがない魚がタイだったんですね。そのタイを釣るために」と明かし「天草に有名な『奴寿司』っていうおすし屋さんがありまして、そちらで自分が釣ったタイをさばいてですね、握ってもらうというぜいたくなことをやりまして」と振り返りました。

また、山口さんは「船長さんと仲良くなったんで。船長さんもライブ来てくれたりして。もう友達になっちゃったんで、また行かないといけないんですけど。今年の夏にはまた行ってきます！」と、旅先で生まれた友人ついても語りました。

■山口一郎 自作の旅アイテム「ちょっと“ダフト・パンク”みたい」

そんな山口さんの旅のお供は、サウナハットだそうで「必ず旅先にあるいいサウナを見つけて、サウナに入ると決めていて、これがないと不安になりますね」とコメント。

サウナハットは自身で作ったといい「前向きにかぶると顔が隠せて、後ろ向きにかぶると後ろ髪を隠せる」と解説。さらに「ちょっと透けて見えるんで向こうが。なので不安もない。ちょっと“（フランスの音楽デュオの）ダフト・パンク”みたいになるんで」とこだわりを明かしました。