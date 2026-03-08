種市は前日韓国戦から4連続三振

■日本 4ー3 豪州（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利を飾った。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2号2ラン。直後の8回には種市篤暉投手（ロッテ）が1回を無安打無失点2奪三振と快投した。試合後、和田毅氏が惜しみない称賛を送った。

種市は2-1と逆転した直後の8回にマウンドに上がった。先頭を自慢のスプリットで空振り三振に仕留め、前日7日の韓国戦の3者3三振から合わせて4打者連続の三振となった。後続は遊ゴロ、3人目のミードは154キロの直球で空振り三振にした。

種市は試合後にNetflixで行われたポストゲーム・ショーに出演。「スペシャルサポーター」を務める嵐の二宮和也さんが「和田さんとも一緒にお話ししていたんですが、種市投手が『世界に見つかった瞬間に立ち合った』、そんな感じがしましたね」と話すと、解説の和田氏は「世界に見つかってしまいましたね」と強調した。

種市はロッテでは先発投手として起用されており、和田氏から連投の経験はないのではと振られると、右腕は「ブルペンの時は疲れてるなという感じだったんですけど。そんなことも言ってられない大会なので（笑）」「連投は6、7年ぶりですね」などと話した。（Full-Count編集部）