◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が決勝の２号逆転２ランを放った。試合後、井端監督は、吉田について「ずっといい所で打ってくれてますんで、ほんとにすごく頼もしいなと思いますし、さすがだなと改めて思いました」「すごく好調。全打席期待感がある。ここぞという時に決めてくれる。さすがだなと思います」と絶賛の嵐だった。

デーゲームで台湾が韓国を破ったためＣ組２位以内が確定し、６大会連続の８強進出を決めた日本。１位突破のかかったオーストラリア戦に先発した菅野は、４回５０球を投げて４安打、無失点と好投した。

１点を追う日本は７回、先頭の大谷が四球も鈴木は右飛、近藤は一ゴロで２死一塁。ここで３戦連続４番の吉田が右中間席に２試合連続の２号逆転２ラン。ＷＢＣでは日本人最多の通算４本目の一発で、試合をひっくり返した。

８回には代打。佐藤輝の適時二塁打などで２点を追加し、突き放した。３点リードの９回は４番手の大勢が２本のソロを浴びたが、１点差で逃げ切った。

投手陣の粘りと、吉田の値千金の一発で３連勝を飾った侍ジャパン。１０日の１次ラウンド最終戦・チェコ戦（東京Ｄ）を経て、日本時間１５日午前１０時から米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝に臨む。指揮官は「今日もミスが少しありましたんで、そういうところは一発勝負では命取りになるのかなと思うので、そういう所をなくして臨みたいと思います」と力を込めた。