◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの菅野智之投手（３６）＝ロッキーズ＝が、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に先発し、４回４安打無失点と好投。５０球で４回を投げ切り、最速１５０キロを計測した。

試合後は公式会見に登場。「組み立て通りの投球ができたので、こういう結果になったと思います。（豪州は）勝てば次の準々決勝に進めるということで気合を入れてくると思っていた。立ち上がりをゼロに抑えることだけを意識していました。（準々決勝以降は）まだどこで投げるか言われていないですけど、どこで投げてもしっかり対応する準備をこれからしたい」と話した。プロが出場した試合では６６年の日米野球、全日本―ドジャース戦以来６０年ぶりの「天覧試合」で、見事な投球をみせＣ組１位通過を決めた。

自身にとって４強入りした１７年以来のＷＢＣでの登板。２４年まで１２年間在籍した巨人の本拠地が舞台で、同年１０月２１日以来５０３日ぶりの東京ドームでの凱旋登板ともなった。「また東京ドームのマウンドで投げられる日が来るとは思っていなかった」と話していたが、慣れ親しんだ球場で輝きを放った。