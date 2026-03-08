◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

3連勝を飾った野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が試合を振り返りました。

この日は打線が沈黙すると、6回には守備のミスからオーストラリアに先制を許す苦しい展開。それでも7回に吉田正尚選手の逆転2ランが飛び出し、8回にも代打・佐藤輝明選手のタイムリー2ベースなどで追加点を挙げてプールCの1位通過を決めました。

井端監督は試合後のインタビューで「ずっといいところで吉田選手が打ってくれている。すごく頼もしいし、やっぱりさすがだなと改めて思った」と、値千金の一発を放った吉田選手を称賛しました。

先発し4回無失点と好投した菅野智之投手には「ランナーを出しながらも粘り強く投げてくれた」とたたえ、2番手の隅田知一郎投手には「1点は取られたがボール自体は良かった。制球も良かったので次の登板には期待できる」と話しました。

逆転した直後の8回に登板し、前日から連投も1イニングを無失点2奪三振と好投した種市篤暉投手には「昨日と変わらないボールを投げていた。キレは抜群だった」とコメント。オーストラリアに流れを渡さなかった右腕の活躍に目を細めました。

チームはこの後1日空け、10日に1次ラウンド最終戦のチェコ戦を戦います。すでにプールC首位通過を決めた後の試合となりますが、「今日もミスが少しあった。一発勝負では命取りになると思うので、無くして臨みたい」を気を引き締めました。