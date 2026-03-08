野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は、第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝ってＣ組１位で準々決勝進出を決めた。

台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、チェコとの１次ラウンド最終戦に臨む。

次戦以降の巻き返し期す

両チーム無得点で迎えた四回、先頭の岡本が四球を選ぶと、牧の左前打や四球で塁は埋まり、二死満塁で大谷が打席に入った。先制点を奪う願ってもないチャンスだったが、ここでミスが生まれる。

２ボール１ストライクからの４球目、大谷が内角直球を見逃したところで、捕手が二塁へ送球。二塁走者の牧は懸命にヘッドスライディングで戻ったが、タッチアウトとなった。牧はしばらく、二塁上で正座のような格好で座り込んだ。

初戦の台湾戦前に、円陣でナインを鼓舞したのが牧だった。「ミスしても前向いていこう」と強調し、その上で「打てなくったって、その次に打てばいい。それでもダメなら全員でカバーしていこう」と声をかけた。元々、気持ちの切り替えのうまさが魅力の一つ。準々決勝進出が決まり、これから試合は続く。巻き返しの機会は必ず訪れる。（林宏和）