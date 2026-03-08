【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第３日の８日、スノーボードクロス男子下肢障害ＬＬ１決勝で、前回北京大会７位の小須田潤太（オープンハウス）は４位でメダル獲得を逃した。

小栗大地（ＳＣＳＫ）は準決勝で敗退。同上肢障害の大岩根正隆（ベリサーブ）は準々決勝で敗退。同女子下肢障害ＬＬ２の坂下恵里（三菱オートリース）は準決勝で敗退。バイアスロン男子１２・５キロ（座位）の源貴晴（アムジェン）は１９位だった。

小須田と同組で準決勝に臨んだ４５歳の小栗。スタートで２位につけたが、序盤のカーブで小須田に抜かれて３位に。そこから順位を上げられず決勝は逃したが、最後は体を投げ出してゴールする執念を見せた。

パラへの出発点は、２０１３年に右脚を失うケガをしたその日からだ。当時はプロのスノーボーダー。救急車を待ちながら「義足になってもスノボはできる」と考えていた。入院中に、翌年のソチ大会から競技が採用されることを知り、「出るしかない」。不屈の心があった。

初出場した平昌大会後、義足の右脚を板の前側に置くスタンスに変更。２大会連続となった北京大会後には、カーブの際に板を立てる技術を習得した。「技術が仕上がることはない。仕上がったら引退」。向上心は今も尽きない。

前回北京で主将を務めるなど後輩たちから慕われる第一人者。「常に右肩上がりで成長していきたい」。最後まで諦めない姿勢は、前向きなリーダーらしかった。（福井浩介）