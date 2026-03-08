シンガーソングライターの松山千春（70）が8日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、近況を報告した。

松山は「2月から3月に入って、毎日毎日やることもなく、ちょうどいいということで、色んな病院へ通っているわけです」と語った。

松山は2008年に不安定狭心症と診断され、心臓の冠動脈を拡張する処置を受けた。また2024年9月に約1カ月間、糖尿病の治療を行った上で、狭心症の悪化による冠動脈バイパス手術を受けたことがある。

そのため「歯医者であったり、心臓の方の病院であったり、糖尿病の方も」と言い、「いやあ、みなさん。70歳という年を取るとですね、あちらこちらと悪いところが、症状が出てきたりなんかしましてね。皆さんも年齢を重ねれば重ねるほど、そういうパターンになりやすいという形なんですけど。日頃の生活、食生活とか運動をきちんとやっていれば、病院まわりをしなくていい生活になるのではないかなと思いますけど…。私は通わされてますよ」と語った。

また、採血をする際に「必ず看護師さん、ちょこっとチクっとしますよって言うんだよ。俺、全然チクっとしないんだよ。血を取られる時に痛いなと思ったことない。上手な看護師さんに当たっているのか、それとも俺が鈍感なのか…」と不思議そうに語っていた。