夫「後で片付けるって発想がダメ」妻「育児で忙しいのに…」理解のないきれい好きな夫とくらしていける？ 2026年3月8日 21時5分 ウーマンエキサイト 家族の笑顔よりも、ホコリ一つない完璧な部屋を愛する夫の怒声…。少しの散らかりも許さず、ミリ単位で物の配異常な潔癖ぶり。休日の家の中も、ちっともくつろぐことができません。 機嫌を損ねないよう、常に息を潜めて夫の顔色を伺う毎日。このままでは息が詰まってしまう…！夫の異常な執着の果てに妻が考え出した、あっと驚く未来とは―？＞＞ 【まんが】家族より整った部屋が大事？(ウーマンエキサイト編集部)