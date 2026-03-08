産後の里帰り生活。実母との価値観のズレがしんどすぎる／夫ですが会社辞めました
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は香代の二人目出産のエピソードをお届けします。
二人目の子どもを妊娠した香代。一人目の時は里帰りせずワンオペで大変な思いをしたので、香代は「今回は里帰りしたい」と夫の圭太に頼みます。最初は里帰りに反対していた圭太でしたが、どうにか賛成してもらうことができました。そして二人目の出産を経て、香代と子どもたちの実家暮らしがはじまりますが…
夫の反対をどうにか説得してなんとか里帰りを叶えた香代でしたが、実母との暮らしの予想外の展開に戸惑います。後ろめたさを感じつつも「早く帰りたい」と思ってしまうのでした。「育児の常識」はどんどん変わってしまうので、親の世代との違いに戸惑った経験がある人も少なくないと思います。こんな場合、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。