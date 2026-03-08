台湾、WBCで韓国に初勝利 延長タイブレーク制し5―4 1次突破の可能性残す
（東京、台北中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対韓国戦が行われ、台湾は延長タイブレークの末、5―4で勝利した。WBCで台湾が韓国に勝利するのは初めて。1次ラウンドを2勝2敗で終え、準々決勝進出の可能性を残した。
背水の陣で臨んだ台湾は、古林睿煬（日本ハム）が先発し、試合開始から6者連続で凡退に抑えた。二回表には張育成（富邦）のソロ本塁打で先制した。
古林は五回裏、四球と安打で走者を背負って降板。救援した林維恩（米アスレチックス傘下2A）が併殺打の間に1点を失い、韓国に追いつかれた。
六回表には鄭宗哲（米レッドソックス）がソロ本塁打を決めて再びリード。だが六回裏、韓国の金倒永が2ラン本塁打を放ち、逆転を許した。
台湾はその後も継投で試合をつないだ。八回表、江坤宇（中信）の安打を足掛かりに、2死後にスチュアート・フェアチャイルド（米ガーディアンズ傘下）が2ラン本塁打を決めて再逆転。しかしその裏、韓国も金の二塁打で同点に追いついた。
試合はタイブレークにもつれ込んだ。無死二塁から始まった十回表、二塁には5日のオーストラリア戦で左手人差し指を負傷した主将の陳傑憲（統一）が代走で立った。台湾は短打を重ねて勝ち越し点を挙げた。十回裏は曽峻岳（富邦）が登板し、無失点に抑えた。
投手陣は古林が59球で4回を投げ、2被安打1奪三振1四球1失点（自責点1）。林維恩の後は林凱威（味全）や孫易磊（日本ハム）、張奕（富邦、元西武）が登板し、曽につないだ。
台湾の順々決勝進出は他試合の結果に委ねられた。8日夜の日本対オーストラリア戦で日本が、9日夜の韓国対オーストラリア戦で韓国がそれぞれ勝利すれば、台湾、韓国、オーストラリアが2勝2敗で並ぶ。この場合、出場権は失点率で決まる。台湾が2チームを上回るには、9日の試合でオーストラリアが8失点以上、韓国が3失点以上（9回試合の場合）する必要がある。
（謝静雯、蘇志畬／編集：田中宏樹）
背水の陣で臨んだ台湾は、古林睿煬（日本ハム）が先発し、試合開始から6者連続で凡退に抑えた。二回表には張育成（富邦）のソロ本塁打で先制した。
六回表には鄭宗哲（米レッドソックス）がソロ本塁打を決めて再びリード。だが六回裏、韓国の金倒永が2ラン本塁打を放ち、逆転を許した。
台湾はその後も継投で試合をつないだ。八回表、江坤宇（中信）の安打を足掛かりに、2死後にスチュアート・フェアチャイルド（米ガーディアンズ傘下）が2ラン本塁打を決めて再逆転。しかしその裏、韓国も金の二塁打で同点に追いついた。
試合はタイブレークにもつれ込んだ。無死二塁から始まった十回表、二塁には5日のオーストラリア戦で左手人差し指を負傷した主将の陳傑憲（統一）が代走で立った。台湾は短打を重ねて勝ち越し点を挙げた。十回裏は曽峻岳（富邦）が登板し、無失点に抑えた。
投手陣は古林が59球で4回を投げ、2被安打1奪三振1四球1失点（自責点1）。林維恩の後は林凱威（味全）や孫易磊（日本ハム）、張奕（富邦、元西武）が登板し、曽につないだ。
台湾の順々決勝進出は他試合の結果に委ねられた。8日夜の日本対オーストラリア戦で日本が、9日夜の韓国対オーストラリア戦で韓国がそれぞれ勝利すれば、台湾、韓国、オーストラリアが2勝2敗で並ぶ。この場合、出場権は失点率で決まる。台湾が2チームを上回るには、9日の試合でオーストラリアが8失点以上、韓国が3失点以上（9回試合の場合）する必要がある。
（謝静雯、蘇志畬／編集：田中宏樹）