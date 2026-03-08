開催：2026.3.8

会場：東京ドーム

結果：[日本] 4 - 3 [オーストラリア]

WBCの試合が8日に行われ、東京ドームで日本とオーストラリアが対戦した。

日本の先発投手は菅野 智之、対するオーストラリアの先発投手はＣ・マクドナルドで試合は開始した。

6回表、2塁ランナーＡ・ホワイトフィールド 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でオーストラリア得点 JPN 0-1 AUS

7回裏、4番 吉田 正尚 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランで日本得点 JPN 2-1 AUS

8回裏、9番 佐藤 輝明 初球を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットで日本得点 JPN 3-1 AUS、2番 鈴木 誠也 カウント3-1から押し出しの四球で日本得点 JPN 4-1 AUS

9回表、4番 Ａ・ホール 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでオーストラリア得点 JPN 4-2 AUS、6番 Ｒ・ウィングローブ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでオーストラリア得点 JPN 4-3 AUS

試合は4対3で日本の勝利となった。

この試合の勝ち投手は日本の隅田 知一郎で、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオーストラリアのＪ・ケネディで、ここまで0勝1敗1S。日本の大勢にセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-08 21:50:13 更新