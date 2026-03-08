■2026 ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドC組 日本 4−3 オーストラリア（8日 東京ドーム）

野球日本代表の侍ジャパンはワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組第3戦のオーストラリア戦に臨み、逆転勝利。無傷の3連勝で10日のチェコ戦を残してC組1位通過で準々決勝進出が決定。準々決勝は15日（日）に、D組（ベネズエラ、ドミニカ共和国、オリンダ、イスラエル、ニカラグア）の2位と対戦する。



互いに2連勝同士の対戦となった試合は、先発の菅野智之（ロッキーズ）が4回を50球で無失点に抑え試合をつくる。しかし打線はオーストラリア投手陣の前に好機をつくりながらも苦戦。4回には2死満塁で大谷翔平（ドジャース）を迎えたが、二塁走者の牧秀悟（DeNA）が捕手からのけん制球に戻れず得点機を逃した。

すると6回に2番手の隅田知一郎（西武）が得点圏に走者を背負う。ここで相手が三盗を仕掛けると、若月健矢（オリックス）が三塁へ送球するも外野に逸れる間に先制点を奪われた。それでも7回裏、2死一塁から4番・吉田正尚（レッドソックス）が右中間席へ逆転の2号2ランを放ち試合をひっくり返した。8回裏には代打・佐藤輝明（阪神）のタイムリー二塁打と鈴木誠也（カブス）の押し出し四球で2点を追加した。9回は大勢（巨人）が登板も、2本のソロ本塁打を浴び1点差に迫られたが逃げ切った。



先発の菅野は2017年の第4回大会以来2大会ぶりの出場。初回は2死から3番のホワイトフィールドにセンター前に運ばれると、4番・ホールにもライト線に打たれて一、三塁のピンチを背負う。それでも5番・デールをショートゴロに打ち取って無失点で立ち上がった。

打線は前日の韓国戦から打順を変更。鈴木誠也（カブス）を2番、近藤健介（ソフトバンク）を3番で起用した。1回裏は大谷がセカンドゴロに倒れるも、鈴木が四球、2死からは吉田も四球で出塁したが、岡本が浅いセンターフライで2者残塁。続く2回は2死から源田壮亮（西武）が四球、若月がライト前に運び一、二塁で大谷を迎えたが、左中間最深部へのフライに倒れ球場はため息に包まれた。

3回は三者凡退に抑えられ迎えた4回、代わった相手2番手右腕のサ―ポルトに対して、先頭の岡本が四球で出ると、1死から牧がレフト前に運び、2死後に若月が四球で満塁をつくって大谷を迎えた。しかし大谷が4球目を見送ると、二塁走者の牧が飛び出し、捕手からの送球に戻り切れずにタッチアウトでまさかの無得点に。



菅野は2回以外は走者を背負いながらの投球が続いたが要所を締めて、4回を50球、4安打、2奪三振、無失点の好投でマウンドを降りた。5回からは2番手で隅田が登板すると、連続三振で立ち上がり得点を許さず。

しかし6回、1死から3番のホワイトフィールドにライトへ二塁打を打たれると、続く打者の3球目に三盗を仕掛けられ、若月の送球が逸れて外野に転がる間に生還を許して0対1に。それでも隅田が連続空振り三振で最少失点で抑え、続投の7回にも2つの空振り三振を奪って打線の反撃を待つ。



迎えた7回裏、先頭の大谷が四球で出るも、鈴木、近藤が倒れて2死。それでも吉田が右中間席へ運ぶ、2試合連続の2号2ランを放って試合をひっくり返し2対1に。直後の8回は、前日三者連続空振り三振を奪った種市篤暉（ロッテ）が連投し、2つの空振り三振を奪って三者凡退に封じる。

8回裏には代走の周東佑京（ソフトバンク）が二盗を決めるなど1死一、三塁の好機を迎える。ここで代打・佐藤輝明（阪神）がレフト線へのタイムリー二塁打を放ち貴重な3点目を奪うと、満塁から鈴木も押し出し四球を選んでリードを広げた。9回表は大勢（巨人）が連投するも、2本のソロ本塁打を浴び1点差に迫られた。それでも最後の打者をサードゴロに打ち取って逃げ切った。